Son dakika: AK Parti'den CHP'li Nadir Ataman'a çok sert Fox TV ve Sözcü eleştirisi | Video

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sorumlusu Nadir Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı oturumunda Sözcü Gazetesi'nin okunmasını, Fox TV'nin izlenmesini istemişti. Bu sözlere AK Parti'den çok sert tepki geldi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, yaptığı açıklamada Nadir Ataman'ı "Kimin hangi televizyonu seyrettiği, hangi televizyonu seyretmediği. Sizin yanınızda olanları seyredince objektif habercilik, öbür taraftakini seyredince yandaşlık" sözleri ile sert bir dille eleştirdi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sorumlusu Nadir Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı oturumunda Sözcü Gazetesi'nin okunmasını, Fox TV'nin izlenmesini istemişti. Bu sözlere AK Parti'den çok sert tepki geldi.Nadir Ataman, "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum. Ara sıra Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Oda TV okursanız gerçekten haberlere ulaşmış olursunuz. (…) Seyretmek isterseniz size Fox TV, Halk TV, Tele-1, KRT televizyonlarınızı da izlemenizi tavsiye ederim" dedi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, yaptığı açıklamada Nadir Ataman'ı "Kimin hangi televizyonu seyrettiği, hangi televizyonu seyretmediği. Sizin yanınızda olanları seyredince objektif habercilik, öbür taraftakini seyredince yandaşlık..." sözleri ile sert bir dille eleştirdi.Gökkuş ayrıca, "Böyle bir sınıflandırma hangi hakla yapıyorsunuz? Anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Sayın başkanım, Arkadaş Sözcü Gazetesi'nin akrabası. Sözcü'nün de avukatlığını yapıyor herhalde.." ifadelerini kullandı.