- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: AK Parti'den BM'ye İsrail tepkisi! Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. BM'yi hedef alan Çelik, "Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, “anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli” diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin." ifadelerine yer verdi.