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Son dakika: AK Parti'den BM'ye İsrail tepkisi! Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor

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Giriş: 17.05.2021 12:00
Güncelleme:17.05.2021 12:21
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. BM'yi hedef alan Çelik, "Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, “anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli” diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin." ifadelerine yer verdi.
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