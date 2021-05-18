Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de: Siyasi çirkinliğin zirve noktası!

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına dair konuşmasında çirkin bir benzetmede bulundu. Başkan Erdoğan’ı, işgalci İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetti. "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanarak skandala imza attı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayında sert tepki gösterdi. Çelik, "Herkesi çok şaşırtan Türk siyasi hayatında belki de en çirkin kabul edilebilecek ifadelerin başında geliyor. Cumhurbaşkanımız gibi Filistin davasına yürekten bağlı, Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün, Batı Şeria’nın hukukunu savunmak için mücadele eden bir lideri çocuk katili Netanyahu ile aynı cümlede yan yana zikretmek birbirine benzetmek siyasi çirkinliğin zirve noktası." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN