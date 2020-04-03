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03.04.2020

Son dakika: AK Parti MYK Başkan Erdoğan başkanlığında video konferans ile toplandı | Video

Son dakika haberine göre; AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 14.40'da başladı.

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