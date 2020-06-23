23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: AK Parti Meclis grubunda koronavirüs alarmı! 6 kişinin testi pozitif çıktı |Video

Son dakika: AK Parti Meclis grubunda koronavirüs alarmı! 6 kişinin testi pozitif çıktı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2020 12:05
Güncelleme:23.06.2020 12:43
Son dakika haberi... AK Parti Meclis grubunda koronavirüs testi yapıldı ve 6 kişinin testi pozitif çıktı. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında detayları aktardı. Ağaoğlu, "Şu anda tüm personel testten geçiriliyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... AK Parti Meclis grubunda koronavirüs testi yapıldı ve 6 kişinin testi pozitif çıktı. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında detayları aktardı. Ağaoğlu, "Şu anda tüm personel testten geçiriliyor" ifadelerini kullandı.

SAYI ARTABİLİR

Ağaoğlu, gerekli önlemlerin alınmaya devam ettiğini belirterek, "Daha önce Meclis Genel Sekreterliğindeki bir personelde tespit edilmişti Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Genel Sekreterlik izole edilmişti. Sonrasında Meclis basın bürosu çay ocağındaki bir personelde çıktı ve sayı 10'u bulmuştu geçen hafta. Bugün de AK Parti Meclis grubunda tespit edildi. 6 personelde virüs olduğu tespit edildi. Böylece toplam sayı 16'ya ulaşmış oldu. Yapılan testler sonucunda sayının giderek artabileceği yönünde de endişeler yaşanıyor. Şu anda AK Parti grubunda tüm personel testten geçiriliyor. Şu ana kadar çıkan sayı 6 ancak bu sayının artmasından endişe ediliyor." ifadelerini kullandı.

NACİ BOSTANCI'NIN ÇALIŞMA EKİBİ KARANTİNADA

Testi pozitif çıkan 6 personelin AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın ekibinde yer aldığı öğrenildi. Bostancı'nın yakın çalışma ekibi karantinaya alınırken bütün grup personeline de yeniden koronavirüs testi yapıldı. Bostancı ise kendi yaptırdığı testin negatif çıktığını açıkladı. Buna karşın önlem alarak birkaç gün Meclis'e gelmeyeceğini kaydetti.

Son dakika: AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın çalışma ekibi karantinada |Video SON DAKİKA: AK PARTİ GRUP BAŞKANI NACİ BOSTANCI'NIN ÇALIŞMA EKİBİ KARANTİNADA |VİDEO

Almanya'da FETÖ'cülere üst düzey koruma!
Almanya'da FETÖ'cülere üst düzey koruma!
İşte İBB yönetiminin 1 yıllık karnesi
İşte İBB yönetiminin 1 yıllık karnesi
Naci Bostancı’nın çalışma ekibi karantinada
Naci Bostancı’nın çalışma ekibi karantinada
Yeni İstanbul Emniyet Müdürü'nden kritik mesaj
Yeni İstanbul Emniyet Müdürü'nden kritik mesaj
AK Parti Meclis grubunda Kovid-19 alarmı
AK Parti Meclis grubunda Kovid-19 alarmı
CHP’li İmamoğlu halkı pişman etti
CHP’li İmamoğlu halkı pişman etti
FETÖ'nün Beyin Takımı nasıl gizleniyor?
FETÖ'nün "Beyin Takımı" nasıl gizleniyor?
CHP'li Soyer ne demek istedi?
CHP'li Soyer ne demek istedi?
Volkan Bozkır: Küresel çözümler üreteceğiz
Volkan Bozkır: Küresel çözümler üreteceğiz
Canlı yayında flaş 'ikinci dalga' açıklaması
Canlı yayında flaş 'ikinci dalga' açıklaması
Taksicilerden İmamoğlu'na tepki!
Taksicilerden İmamoğlu'na tepki!
Son 4 günün rakamlarına bakarsak...
Son 4 günün rakamlarına bakarsak...
Daha Fazla Video Göster