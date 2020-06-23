Son dakika: AK Parti Meclis grubunda koronavirüs alarmı! 6 kişinin testi pozitif çıktı |Video

Son dakika haberi... AK Parti Meclis grubunda koronavirüs testi yapıldı ve 6 kişinin testi pozitif çıktı. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında detayları aktardı. Ağaoğlu, "Şu anda tüm personel testten geçiriliyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... AK Parti Meclis grubunda koronavirüs testi yapıldı ve 6 kişinin testi pozitif çıktı. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında detayları aktardı. Ağaoğlu, "Şu anda tüm personel testten geçiriliyor" ifadelerini kullandı.

SAYI ARTABİLİR

Ağaoğlu, gerekli önlemlerin alınmaya devam ettiğini belirterek, "Daha önce Meclis Genel Sekreterliğindeki bir personelde tespit edilmişti Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Genel Sekreterlik izole edilmişti. Sonrasında Meclis basın bürosu çay ocağındaki bir personelde çıktı ve sayı 10'u bulmuştu geçen hafta. Bugün de AK Parti Meclis grubunda tespit edildi. 6 personelde virüs olduğu tespit edildi. Böylece toplam sayı 16'ya ulaşmış oldu. Yapılan testler sonucunda sayının giderek artabileceği yönünde de endişeler yaşanıyor. Şu anda AK Parti grubunda tüm personel testten geçiriliyor. Şu ana kadar çıkan sayı 6 ancak bu sayının artmasından endişe ediliyor." ifadelerini kullandı.

NACİ BOSTANCI'NIN ÇALIŞMA EKİBİ KARANTİNADA

Testi pozitif çıkan 6 personelin AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın ekibinde yer aldığı öğrenildi. Bostancı'nın yakın çalışma ekibi karantinaya alınırken bütün grup personeline de yeniden koronavirüs testi yapıldı. Bostancı ise kendi yaptırdığı testin negatif çıktığını açıkladı. Buna karşın önlem alarak birkaç gün Meclis'e gelmeyeceğini kaydetti.