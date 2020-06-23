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Son dakika: AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın çalışma ekibi karantinada |Video

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Giriş: 23.06.2020 12:39
Son dakika haberi... AK Parti Meclis grubunda koronavirüs testi yapıldı ve 6 kişinin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan 6 personelin AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın ekibinde yer aldığı öğrenildi.

AK Parti Meclis grubunda koronavirüs testi yapıldı ve 6 kişinin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan 6 personelin AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın ekibinde yer aldığı öğrenildi.

Testi pozitif çıkan 6 personelin AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın ekibinde yer aldığı öğrenildi. Bostancı'nın yakın çalışma ekibi karantinaya alınırken bütün grup personeline de yeniden koronavirüs testi yapıldı. Bostancı ise kendi yaptırdığı testin negatif çıktığını açıkladı. Buna karşın önlem alarak birkaç gün Meclis'e gelmeyeceğini kaydetti.

Son dakika: AK Parti Meclis grubunda koronavirüs alarmı! 6 kişinin testi pozitif çıktı |Video SON DAKİKA: AK PARTİ MECLİS GRUBUNDA KORONAVİRÜS ALARMI! 6 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI |VİDEO

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