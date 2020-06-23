Son dakika: AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın çalışma ekibi karantinada |Video

Son dakika haberi... AK Parti Meclis grubunda koronavirüs testi yapıldı ve 6 kişinin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan 6 personelin AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın ekibinde yer aldığı öğrenildi.

AK Parti Meclis grubunda koronavirüs testi yapıldı ve 6 kişinin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan 6 personelin AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın ekibinde yer aldığı öğrenildi.

Testi pozitif çıkan 6 personelin AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın ekibinde yer aldığı öğrenildi. Bostancı'nın yakın çalışma ekibi karantinaya alınırken bütün grup personeline de yeniden koronavirüs testi yapıldı. Bostancı ise kendi yaptırdığı testin negatif çıktığını açıkladı. Buna karşın önlem alarak birkaç gün Meclis'e gelmeyeceğini kaydetti.