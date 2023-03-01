01 Mart 2023, Çarşamba
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Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. "Deprem fırtınasına tutulmuş durumdayız" diyen Başkan Erdoğan, "203 bin 958 bina yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı" ifadelerini kullandı. "Vakit yaklaşıyor, bu millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacak" açıklamasında bulunan Başkan Erdoğan, "Eksiklerimizi söylemek, helallik istemek zafiyet değil, milletimizle aramızdaki samimiyetin göstergesidir. Deprem turisti edasıyla bölgeden gelip geçenler bunu kavrayamaz" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Deprem sonrasında şehirlerin hızlıca ayağa kaldırılması için Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak." dedi.