Son dakika: ABD seçimleri Avrupa'da nasıl yankılandı?

Son dakika haberi... ABD'de Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık seçimi dünyanın birçok yerinde yakından takip ediliyor. Peki Avrupa ülkelerinde seçim nasıl yankılandı? Sabah Gazetesi Avrupa temsilcisi İsmail Erel detayları Frankfurt'tan aktardı.

Son dakika haberi... ABD'de Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık seçimi dünyanın birçok yerinde yakından takip ediliyor. O noktalardan biri de İngiltere. Peki İngiliz basını ABD seçimlerini nasıl gördü? A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları Londra'dan aktardı.