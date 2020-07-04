Hendek ilçesinde 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te yaşanan ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan bile duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmıştı. Bölgede kayıp olan 3 kişinin arama çalışmaları devam ederken A Haber muhabiri Hakan Suer patlamanın olduğu yerde dehşetin boyutunu anlattı.

Kısmen dumanların da yükseldiği alanda itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ile iş makinelerinin enkaz kaldırma ve karma çalışmaları sürüyor.

EN UZUN YANAN DEPOLARDAN BİRİYDİ

A Haber muhabiri Hakan Suer, soğutma çalışmalarının sabaha kadar sürdüğü depoya girdi. Depoda halen alevlerin yükseldiğini görmek mümkünken bu depo en uzun süre yanan depolardan biriydi.

YANMALAR DEVAM EDİYOR

Alevlerin çıktığı noktada havai fişek kutuları görünüyor ve onları yanmaları devam ediyor. Dehşetin yaşandığı fabrikadan tüm detaylar A Haber muhabiri Hakan Suer aktardı.