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Bakan Uraloğlu'ndan siber bağımsızlık mesajı: Türkiye veri merkezi üssü olma hedefini güçlendiriyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu'ndan siber bağımsızlık mesajı: Türkiye veri merkezi üssü olma hedefini güçlendiriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin siber güvenliğini ve teknolojik egemenliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Artan veri üretimi, bulut bilişim ve yapay zekâ ihtiyaçlarına dikkat çeken Uraloğlu, Türkiye'nin bölgesel bir dijital altyapı ve veri merkezi üssü olma hedefini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

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