Cenaze töreninde soğuk rüzgarlar: Özgür Özel'e önce Kılıçdaroğlu elini uzattı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki siyasi gerilim, bu kez Mecliste düzenlenen cenaze töreninde gündeme geldi. Özel ile Kılıçdaroğlu törende tokalaşırken sonrasında göz göze gelmemeleri dikkat çekti. Özel'in yüz ifadeleri de gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'de kalan belediye başkanlarını yeniden mercek altına aldığı öne sürülürken kulislerde kasım ayında yeni bir ihraç dalgası yaşanabileceği konuşuluyor. İki parti arasındaki Halk TV krizinin sürdüğü belirtilirken yeni hafta, Çukurova Belediyesine yönelik operasyonla başladı.