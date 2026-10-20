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Beyoğlu'nda 6 katlı binada yangın!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beyoğlu'nda 6 katlı binada yangın!

İstanbul Beyoğlu'nda korku dolu anlar yaşandı. Oteller bölgesindeki bir binada çıkan yangın, çatıya sıçradı. İtfaiye ekipleri büyük bir felaketi önledi.

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