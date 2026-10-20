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Kestanepazarı'ndan Pensilvanya'ya uzanan ihanet: FETÖ devletin kılcal damarlarına nasıl sızdı?
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kestanepazarı'ndan Pensilvanya'ya uzanan ihanet: FETÖ devletin kılcal damarlarına nasıl sızdı?

Terör örgütü FETÖ'nün lideri Fethullah Gülen'in ölümünün üzerinden iki yıl geçti. Peki, Gülen'in ölümünün ardından örgütte neler yaşanıyor? Hain darbe girişiminin ardından Türkiye'de bitme noktasına gelen FETÖ, yurt dışında nasıl barınıyor? 1960'lı yıllarda İzmir Kestanepazarı'nda başlayan ihanet şebekesi, nasıl oldu da Pensilvanya'ya uzanan küresel bir ağa dönüştü? Bugün FETÖ'de para, güç ve yönetim kimin kontrolünde? Tüm bu sorular, A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı A Haber'in "Analiz" haberinde ele alındı.

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