03 Temmuz 2020, Cuma
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama hakkında mesaj

, " Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da Rabbim'den acil şifalar diliyorum. #Sakarya bölge halkına çok geçmiş olsun." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.07.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama hakkında mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da Rabbim'den acil şifalar diliyorum. #Sakarya bölge halkına çok geçmiş olsun." dedi.

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