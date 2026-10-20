Hilmi Daşdemir'den fon soruşturması analizi: “Kriz algısı oluşturulmasın”

Fon soruşturması ve piyasa manipülasyonu iddiaları gündemdeki yerini korurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin haksız kazanç elde edenlere yönelik en güçlü yaptırımların uygulanacağını açıklaması dikkat çekti. Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, A Haber canlı yayınında görevden almaları ve yeni yasal düzenleme beklentisini değerlendirerek, usulsüzlüklerle mücadele edilirken ekonomik kriz algısı oluşturulmasının da Türkiye ekonomisine zarar verebileceğini söyledi.