Son dakika haberleri... Çin meşeili Sinovac şirketi tarafından üretilen Covid-19 aşıları Türkiye'ye geldi. Aşılar Ankara'da özel olarak hazırlanan depolara yerleştirildi. Peki süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Türkiye'de ilk etapta ne kadar aşı geldi? Aşılama ne zaman başlayacak? Kimler öncelikli olarak aşılanacak? A Haber muhabiri tüm bu sorulara Çin'den getirilen aşıların tutulduğu depodan canlı yayında yanıt verdi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde kritik önem sahip olan Covid-19 aşıları, Çin'den Türkiye'ye geldi. İlk etap 3 milyon doz gelen aşılar Ankara'da özel olarak hazırlanan depolara konuldu.

A Haber muhabiri Özkan Özcan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın yanına yapılan Sağlık Bakanlığı'na ait aşı ve ilaç deposundan canlı yayında süreçle ilgili son durumu aktardı.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

THY'nin kargo uçağıyla Çin'den getirilen 3 milyon dozluk aşıların inceleme süreci 14 gün sürecek. Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu yetkilileri aşılarda alınan örnekleri inceleyecek. İncelemeler sonucundan bir sorun çıkmazsa aşılar 81 ile gönderilecek. Şubat ayının sonuna kadar ise 50 milyon doz aşının Türkiye'de olması bekleniyor.

Aşılar 300 soğuk hava deposu ve 13 bin saklama dolabında korunacak.