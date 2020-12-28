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Son dakika: 2020'nin son kabine toplantısı! Gündemde hangi konular var? Detayları canlı yayında anlattı
Son dakika haberi... Yılın son kabine toplantısı bugün Beştepe’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele ve aşı takvimi olacak. Peki yeni kısıtlama mı, esneme mi gelecek? Yeni tedbirler neler? Alınan kararları kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklayacak. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan Ankara'dan canlı yayında aktardı.
Son dakika haberi... Yılın son kabine toplantısı bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele ve aşı takvimi olacak. Peki yeni kısıtlama mı, esneme mi gelecek? Yeni tedbirler neler? Alınan kararları kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklayacak. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan Ankara'dan canlı yayında aktardı.