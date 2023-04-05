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Son anketler ne söylüyor? İlk kez A Haber'de açıkladı! İşte anketlere göre son oy oranları

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 14:53
Son dakika haberi... Partilerin oy oranı yüzde kaç? Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, yapılan son anket çalışmalarını A Haber'de açıkladı.
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