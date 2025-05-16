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SOLOTÜRK’ün Ordu’daki prova uçuşu nefes kesti

SOLOTÜRK’ün Ordu’daki prova uçuşu nefes kesti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 22:18
"Mayıs Yedisi" etkinlikleri kapsamında Perşembe ilçesinde gösteri yapacak olan SOLOTÜRK, etkinlik öncesi Ordu semalarında çevre tanımı uçuşu yaptı. İlk olarak SOLOTÜRK, akrobatik hareketlerin yanı sıra güzergahı taradı. Vatandaşlar, yaklaşık 20 dakika süren uçuşta yetenekli Türk pilotlarını ve uçak gösterilerini izlemek için sahil kesimlere gelerek, o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
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SOLOTÜRK’ün Ordu’daki prova uçuşu nefes kesti
SOLOTÜRK’ün Ordu’daki prova uçuşu nefes kesti
SOLOTÜRK’ün Ordu’daki prova uçuşu nefes kesti
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