SOLOTÜRK’ün Ordu’daki prova uçuşu nefes kesti

"Mayıs Yedisi" etkinlikleri kapsamında Perşembe ilçesinde gösteri yapacak olan SOLOTÜRK, etkinlik öncesi Ordu semalarında çevre tanımı uçuşu yaptı. İlk olarak SOLOTÜRK, akrobatik hareketlerin yanı sıra güzergahı taradı. Vatandaşlar, yaklaşık 20 dakika süren uçuşta yetenekli Türk pilotlarını ve uçak gösterilerini izlemek için sahil kesimlere gelerek, o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

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