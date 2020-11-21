Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da son durum nasıl? A Haber muhabiri canlı yayında detayları aktardı

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarından yükseliş sonrası alınan yeni önlemler uygulanmaya başlandı. Saat 20'den itibaren Türkiye'de 81 il genelinde sokağa 22 Kasım Pazar sabah 10'a kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki yasak sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de meydanlarda son durum nasıl? İşte kısıtlamalar sonrası meydanlardaki görüntüler...

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarından yükseliş sonrası alınan yeni önlemler uygulanmaya başlandı. Saat 20'den itibaren Türkiye'de 81 il genelinde sokağa 22 Kasım Pazar sabah 10'a kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki yasak sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de meydanlarda son durum nasıl? İşte kısıtlamalar sonrası meydanlardaki görüntüler...

A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki son durumu canlı yayında anlattı. Nilüfer, zabıta ve polis ekiplerinin vatandaşları uyardığı, caddedeki insan yoğunluğunun ise yasaktan muaf tutulan turistlerden kaynaklandığını belirtti.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI/YASAĞI HANGİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYACAK?

Hafta sonları akşam 20'den sabah saat 10'a kadar sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Uygulama ilk olarak 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'dan itibaren başladı.

-21 Kasım Cumartesi saat 20.00'dan 22 Kasım Pazar saat 10.00'a kadar sokağa çıkılamayacak



-22 Kasım Pazar 20.00'da başlayacak kısıtlama 23 Kasım Pazartesi sabah 05.00'da sona erecek.

20 yaş altında olup da üniversitelerde yüz yüze eğitim gören öğrenciler ile profesyonel veya milli sporcu olanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir.

Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

65 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanları (doktor, diş hekimi, eczacı vb.), seçimle göreve gelenler (belediye başkanı, muhtar vb.), avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci-mali müşavir gibi meslek gruplarının mensupları bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?

Genelge ile gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kısıtlamadan muaftır.

20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu nasıl yapacaklar?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.