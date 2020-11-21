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Kimler ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma saatlerini gösteren o tablo!

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Giriş: 21.11.2020 20:05
Güncelleme:21.11.2020 20:15
Koronavirüs salgının önlemlemek için alınan yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde 81 il genelinde bazı saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaça kadar uygulanacak? Hafta içi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları hangi saatler arasında dışarı çıkamayacak? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Koronavirüs salgının önlemlemek için alınan yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde 81 il genelinde bazı saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaça kadar uygulanacak? Hafta içi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları hangi saatler arasında dışarı çıkamayacak?

İşte tüm bu soruların yanıtı tabloda...

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