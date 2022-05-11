11 Mayıs 2022, Çarşamba
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Siyasilerden Ümit Özdağ’a sert tepki: Oy devşirmeye çalışıyor, fırsatçılık yapıyor
Sığınmacılar üzerinden provokasyona imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tepkiler dinmiyor. Siyasiler, sığınmacılarla ilgili filmleri finanse edeceğini söyleyen Ümit Özdağ'a "Boraltan Köprüsü" filmini hatırlattı. Ve dikkat çeken uyarılarda bulundu.