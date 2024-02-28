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Siyasilerden 28 Şubat mesajları!

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 19:19
Güncelleme:28.02.2024 19:22
27 yıl… 28 Şubat sürecinin üzerinden geçen yıl sayısı. Etkileri bin yıl sürecek denmişti ama izleri AK Parti hükumeti döneminde bir bir silindi. Bugün o darbenin yıldönümü. Siyasiler arka arkaya mesaj yayınladı. İşte haberin detayları...
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Siyasilerden 28 Şubat mesajları!
Siyasilerden 28 Şubat mesajları!
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