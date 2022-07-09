09 Temmuz 2022, Cumartesi
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Siyasi hayatı değiştiren gün: 24 Haziran
Bugün 9 Temmuz 2022 Başkan Recep Tayyip Erdoğan bundan tam 4 yıl önce 24 Haziran seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından TBMM’de yemin ederek görevine başladı. Türkiye o gün resmen Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi’ne geçmiş oldu. Peki, dördüncü yılını geride bırakan yeni sistem Türkiye’ye neler kazandırdı?