Siyasi hayatı değiştiren gün: 24 Haziran

Bugün 9 Temmuz 2022 Başkan Recep Tayyip Erdoğan bundan tam 4 yıl önce 24 Haziran seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından TBMM’de yemin ederek görevine başladı. Türkiye o gün resmen Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi’ne geçmiş oldu. Peki, dördüncü yılını geride bırakan yeni sistem Türkiye’ye neler kazandırdı?