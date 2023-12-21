21 Aralık 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Siyasette son kulisler A Haber’de! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında İzmir-İstanbul kavgası
İBB’nin parası ile CHP’yi dizayn ettiği iddia edilen Ekrem İmamoğlu ile CHP’nin lideri olduğu söylenen Özgür Özel arasında belediye başkanlarının adaylığı için kavga yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu İzmir’e kendi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’yi aday yapmak isterken Özgür Özel ise söz verdiği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’yu atamak istiyor. 2 isim arasında yaşanan kavgayı ve siyasetteki son kulisleri A Haber canlı yayınında gazeteci Zafer Şahin anlattı.