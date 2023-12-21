Siyasette son kulisler A Haber’de! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında İzmir-İstanbul kavgası

İBB’nin parası ile CHP’yi dizayn ettiği iddia edilen Ekrem İmamoğlu ile CHP’nin lideri olduğu söylenen Özgür Özel arasında belediye başkanlarının adaylığı için kavga yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu İzmir’e kendi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’yi aday yapmak isterken Özgür Özel ise söz verdiği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’yu atamak istiyor. 2 isim arasında yaşanan kavgayı ve siyasetteki son kulisleri A Haber canlı yayınında gazeteci Zafer Şahin anlattı.

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