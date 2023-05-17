Şırnak’tan acı haber! 4’ü jandarma 1’i korucu 5 şehit

Son dakika haberleri... Mehmetçik, Bestler Dereler bölgesinde, PKK'lı teröristleri bir mağaraya sıkıştırdı. Çıkan çatışmada, 4 askerimiz ile 1 korucumuz şehit oldu.

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