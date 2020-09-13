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Şırnak'ta hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 13.09.2020 15:21
Güncelleme:13.09.2020 15:24
Son dakika haberi... Şırnak'ta Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında jandarma birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Yıldırım-11 Herekol operasyonu kapsamında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-11 Herekol operasyonu kapsamında; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, Bestler Dereler kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
Şırnak'ta hava destekli operasyon
Şırnak'ta hava destekli operasyon
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