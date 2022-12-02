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Şırnak'ta 3 terörist daha öldürüldü

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Giriş: 02.12.2022 18:32
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Gabar'da 3 teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu. Bakan paylaşımında, "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Az kaldı..." ifadelerini kullandı.
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