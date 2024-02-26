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Sirkeci-Kazlıçeşme hattı açılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 08:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattını bugün hizmete açacak. Projenin detayları ve Erdoğan'ın programını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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