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Sırası geldiği hale 23 milyon kişi aşı olmadı | 2. Doz ve 3.doz aşılar neden ihmal ediliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2021 15:40
Türkiye’de 18 yaş üzeri aşı hakkına sahip olup, bir doz bile yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla. Zamanı geldiği halde ikinci doz aşısını yaptırmayan da 5 milyon kişi var. Uzmanlar uyarıyor: “Herkes bir an önce aşılanmalı pandemiyi ancak bu şekilde bitirebiliriz.’’ Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin canlı yayında aktardı.
2. Doz ve 3.doz aşılar neden ihmal ediliyor?
2. Doz ve 3.doz aşılar neden ihmal ediliyor?
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