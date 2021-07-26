26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Sırası geldiği hale 23 milyon kişi aşı olmadı | 2. Doz ve 3.doz aşılar neden ihmal ediliyor?
Türkiye’de 18 yaş üzeri aşı hakkına sahip olup, bir doz bile yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla. Zamanı geldiği halde ikinci doz aşısını yaptırmayan da 5 milyon kişi var. Uzmanlar uyarıyor: “Herkes bir an önce aşılanmalı pandemiyi ancak bu şekilde bitirebiliriz.’’ Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin canlı yayında aktardı.