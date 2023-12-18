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Siper ve Hisar için kritik adım! İmzalar atıldı TSK daha da güçlenecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 12:57
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen hava ve füze savunma sistemleri Siper ve Hisar için seri üretim anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Gök vatanın koruyucuları olacaklar." dedi.
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