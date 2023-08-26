SİPER Ürün-2’nin ilk test atışı başarıyla gerçekleştirildi! "Daha uzağa daha yükseğe"

Türkiye'nin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen Siper Ürün-2 Sistemi'nin ilk atışlı test faaliyeti başarıyla gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, proje kapsamında emeği geçen ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE VE tüm alt yüklenici firmalara teşekkür etti.