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SİPER Ürün-2’nin ilk test atışı başarıyla gerçekleştirildi! "Daha uzağa daha yükseğe"

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Giriş: 26.08.2023 16:54
Türkiye'nin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen Siper Ürün-2 Sistemi'nin ilk atışlı test faaliyeti başarıyla gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, proje kapsamında emeği geçen ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE VE tüm alt yüklenici firmalara teşekkür etti.
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