Sinop ve Kastamonu'da yaralar sarıldı! Afet konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Felaketlerden etkilenen vatandaşlar kendilerini yalnız hissetmiyor. Devlet en kısa sürede yerleşim yerlerini yeniden kuruyor. Depremlerde olduğu gibi selde zarar gören bölgelerde de kalıcı konutlar teslim edildi. Bilindiği üzere 11 Ağustos 2021'de Kastamonu ve Sinop'ta tarihin en büyük sel felaketlerinden birisi yaşanmış, devlet tüm imkanlarını seferber ederek bölgeyi ayağa kaldırmıştı. Şimdi sıra asrın deprem felaketinin yaşandığı 11 ile geldi.