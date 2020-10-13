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Sincar'daki terör örgütü PKK'nın kampları görüntülendi!

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Giriş: 13.10.2020 15:33
Güncelleme:13.10.2020 15:39
Bağdat-Erbil anlaşmasında Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki varlığının sonlandırılması öngörülen terör örgütü PKK, bölgedeki faaliyetlerine devam ediyor. Çekilen görüntülerde PKK ve ona bağlı yerel milislerin konuşlandığı Sincar'da örgüte ait eğitim kampları, sözde halk meclisleri ve kontrol noktaları yer alıyor.
İşte Sincar'daki terör örgütü PKK'nın kampları!
İşte Sincar'daki terör örgütü PKK'nın kampları!
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