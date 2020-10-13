Sincar'daki terör örgütü PKK'nın kampları görüntülendi!

Bağdat-Erbil anlaşmasında Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki varlığının sonlandırılması öngörülen terör örgütü PKK, bölgedeki faaliyetlerine devam ediyor. Çekilen görüntülerde PKK ve ona bağlı yerel milislerin konuşlandığı Sincar'da örgüte ait eğitim kampları, sözde halk meclisleri ve kontrol noktaları yer alıyor.