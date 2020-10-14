Sincar'da PKK varlığına son mu verilecek? Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar A Haber'e konuştu

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar Sincar'daki PKK varlığının son bulma ihtimaline ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmeler bulundu. Bölgede 2014 yılında DEAŞ terör örgütünün ortaya çıkmasıyla batılı ülkelerin PKK'yı "DEAŞ ile mücadele ediyor" köpürttüğünü belirten Ağar, PKK'nın bölgedeki varlığına ve gelecekte nasıl bir siyasi statüye sahip olacağına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Ağar ayrıca Türkiye'nin olası bir durumda bölgeye yönelik bir kara harekatı başlatacağını da belitti.

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar A Haber ekranlarında PKK terör örgütünün Sincar'daki varlığının son bulma ihtimalini yorumladı.

PKK'YI KÖPÜRTTÜLER

Konunun anlaşılması noktasında 1998'lerdeki Mahmur kampına bakılması gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Ağar, o dönemde PKK'ya ait kampın BM gözetiminde oluşturulduğunu ifade etti. BM ülkelerinin 2014'te DEAŞ'ın ortaya çıkması sonrasında bu terör örgütüne karşı PKK terör örgütünün kullanıldığını da sözlerine ekledi. PKK terör örgütünü "DEAŞ ile mücadele ediyor" malzemesi ile köpürtüldüğünü belirten Ağar, örgütün bir demokrasi kahramanına dönüştürüldüğü ifade etti.

PKK NE OLACAK?

Bölgedeki PKK'nın geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunan Ağar, PKK için "Ezidilere ve Kürtlere olan tasallutunu devam mı ettirecek? Irak ordusuna mı bağlanacak? Yoksa gerçekten YPG/PKK bölgeden temizlenecek mi? ifadelerini kullandı.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

PKK'nın kıyafet ve amblem değiştirerek bölgede kalabileceğini belirten Ağar, bölgedeki siyasi statünün nasıl olacağının merak edildiğini söyledi.

IRAK'IN OLASI OPERASYONUNA TÜRKİYE KATILIR MI?

Yüzde 95 Türkmen nüfusu Telafer'in son derece kritik bir coğrafya olduğunu belirten Ağar, terör örgütü PKK'nın bu noktada Telafer'i son derece istikrarsızlaştırdığı belirtti. YPG/PKK'nın bölgeyi bir geçiş noktası olarak kullandığını ifade eden Ağar, terör örgütünün bölgeyi Irak ve Suriye arasında iletişim merkezi olarak kullandığını söyledi.

TÜRKİYE KARARLILIĞINI GÖSTERİYOR

PKK'nın sözde üst üzey sorumlusu Fuat Zengin'in Mehmetçik tarafından öldürülmesine yönelik konuşan Ağar, Türkiye'nin yaptığı operasyonlarla kararlılığını gösterdiğini ifade etti. Türkiye'nin PKK'nın farklı maskeler altında bölgede olmasına izin vermeyeceğini belirten Ağar Türkiye'nin ihtiyaç halinde Sincar'a müdahale etmesinin bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

PKK İLE MÜCADELENİN KRİTİK COĞRAFYASI IRAK'TIR

PKK ile verilen mücadelede Irak'ın çok kritik bir bölge olduğunu dile getiren Ağar, "Gerektiği takdirde Türkiye bir kara harekatı başlatacaktır." dedi.