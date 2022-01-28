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Sincar neden önemli? Silahlar nasıl taşınıyor ve bölgede neler oluyor?

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Giriş: 28.01.2022 11:14
Musul kent merkezine yaklaşık 120 kilometre mesafedeki Sincar, Suriye ve Türkiye'ye yakınlığı nedeni ile önemli bir konuma sahip. Ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesi arasında doğal bir koridor olması nedeni ile terör örgütü açısından da oldukça önemli. Sincar İran'ın Suriye'ye erişiminde kritik bir güzergâh  olarak kullanılıyor. Hatta İran'ın desteklediği Haşdi Şabi'nin bir kısmı Sincar Dağı'nda bulunurken bir kısmı da kent merkezinde konumlandırılmış durumda. Terör örgütü PKK/YPG bölgede gençleri silah almaları için zorluyor, çocukları ailelerinden zorla alarak dağa kaçırıyor. ABD, PKK/YPG'ye Suriye'de verdiği silah, teçhizat ve mühimmatı uçaklarla Erbil'e getiriyor. Buradan da karayolunu kullanarak  terör örgütüne veriyor.
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