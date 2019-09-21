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21.09.2019

Sigara ve nargile yasağı genişleyecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı |Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesinden Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, bir basın mensubunun sigara ve nargileye yasağıyla ilgili sorusuna yanıt verdi. Öte yandan Erdoğan, elektronik sigara ve nargilenin de sigara kadar zararlı olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan sigara/nargile yasağıyla ilgili şunları söyledi:

"Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz.Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası vesaire ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak. Elektronik sigara hikayesi var. Biliyorsunuz. Sanki elektronik sigaranın zararı yok. Hepsi hikaye, onda da nikotin var, onda da aynı numara var. Onda bir de gümrükte bazı sıkıntılar vardı. Orada da İçişleri Bakanlığı, Gümrük Muhafaza vesaire ile yurda girişini yasaklamak ve vergi koymak suretiyle işi çözeceğiz. Bir de nargile var. Onla da mücadelemizi sürdüreceğiz."

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