Sıfır atık enstitüsü kuruluyor! Emine Erdoğan’dan enstitünün önemine vurgu

Türkiye, çevresel sürdürülebilirlik ve atık yönetimi konularında önemli bir adım atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, birleşmiş milletler, sıfır atık vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle sıfır atık enstitüsü kuruluyor.

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