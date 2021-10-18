Selçuk Bayraktar'ın acı günü | Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti: Hiçbir engel tanımıyordu

Son dakika haberi...T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar vefat etti. Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber canlı yayınında Özdemir Bayraktar'ı anlattı.

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