Selanik'te Atatürk'ün evine çirkin saldırı! CHP neden sessiz...

Yunanistan'da Atatürk'ün evine, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan terör yandaşları, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna saldırı düzenledi. Ziyaretçi kisvesi altında sınırları içerisinde Atatürk'ün evinin de bulunduğu konsolosluk yerleşkesinin bahçesine giren 11 kişi, "İsyancı Rojava ile dayanışma" yazılı dövizler açarak Türkiye karşıtı sloganlar attı. Terör yandaşı 11 kişi, Yunan polisi tarafından gözaltına alındı. Çirkin saldırıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Selanik Başkonsolosluğu yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınadıklarını belirterek, "Atatürk Evi'ne dönük hiçbir taciz kabul edilemez. Bugün yakalananların yargı önüne çıkması ve gereken cezayı alması beklentimizdir." değerlendirmesini yaptı. Öte yandan sözde Atatürkçü olan CHP kanadından herhangi bir açıklama gelmedi. HDP ile örtülü ittifak yapan CHP'nin sessiz kalışı ise büyük tepki çekti. A Haber canlı yayına telefon ile katılan Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran, saldırıya ilişkin bütün detayları paylaştı...