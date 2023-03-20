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Sel bölgesindeki temizlik çalışmaları! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber'de

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 15:53
Güncelleme:20.03.2023 15:58
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati selin vurduğu Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu ve A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’a özel açıklamalarda bulundu. Sel bölgesindeki temizlik çalışmaları hakkında konuşan Bakan Nebati, “Binaların yüzde 80'inden fazlası temizlendi.” dedi.
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