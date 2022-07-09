09 Temmuz 2022, Cumartesi
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Şehit Vedat Kara’nın acılı ailesi! Hem şehit annesi hem şehit torunu
Bayramlarda şehitlikler dolup taşar. İlk önce şehidiyle bayramlaşır Türkiye. Gülsefa Kara da Edirnekapı Şehitliği'nde bayramları buruk yaşayan bir şehit annesi. Oğlu jandarma komando er Vedat Kara, 1997 senesinde Tunceli Ovacık'ta hain bir saldırıda şehit düştü. Acılı anne hikayesini A Haber ekranlarında paylaştı.