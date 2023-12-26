26 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu için Sinop Boyabat’ta tören düzenlendi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu için Sinop Boyabat’ta tören düzenlendi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2023 11:38
Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun naaşı hava yoluyla memleketi Sinop’a getirildi. Evli ve iki çocuk babası şehit Erenoğlu'nun naaşı Sinop Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Piyade Sözleşmeli Er Erenoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, burada silah arkadaşlarının omzunda uçaktan indirildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu için Sinop Boyabat’ta tören düzenlendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehit Çağatay Erenoğlu’na veda
Şehit Çağatay Erenoğlu'na veda
’’Meclis’te terörist istemiyoruz’’
''Meclis'te terörist istemiyoruz''
Yeni bir kara harekatı olur mu?
Yeni bir kara harekatı olur mu?
Merdan Yanardağ’dan skandal!
Merdan Yanardağ'dan skandal!
Nokta operasyon! Etkisiz hale getirildi
Nokta operasyon! Etkisiz hale getirildi
Yahya Sinvar suskunluğunu bozdu
Yahya Sinvar suskunluğunu bozdu
İnsanlık dışı görüntü!
İnsanlık dışı görüntü!
Hangi ilde kim aday olacak?
Hangi ilde kim aday olacak?
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara'nın gündeminde ne var?
Artık suç örgütünün değil milletin hizmetinde
Artık suç örgütünün değil milletin hizmetinde
Fatih Altaylı’dan şehit yakınlarına skandal sözler
Fatih Altaylı'dan şehit yakınlarına skandal sözler
Ersan Şen’den Özgür Özel’e hodri meydan
Ersan Şen'den Özgür Özel'e hodri meydan
Daha Fazla Video Göster