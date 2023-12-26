Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun naaşı hava yoluyla memleketi Sinop’a getirildi. Evli ve iki çocuk babası şehit Erenoğlu'nun naaşı Sinop Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Piyade Sözleşmeli Er Erenoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, burada silah arkadaşlarının omzunda uçaktan indirildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu için Sinop Boyabat’ta tören düzenlendi.

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