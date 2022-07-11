Şehit oğlu şehit Abdullah Tayyip! 16 yaşında şehadete koştu

Abdullah Tayyip Olçok. O karanlık gecenin en genç şehitlerinden biriydi Abdullah Tayyip. Reklamcı Erol Olçok'un biricik oğluydu. Babası ile birlikte hainlerin kurşunlarına hedef oldu. Tam da Mehmed Akif'in seslendiği gibi o "şehit oğlu şehit" mertebesinde şimdi.

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