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Şehit oğlu şehit Abdullah Tayyip! 16 yaşında şehadete koştu

A Haber
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Giriş: 11.07.2022 12:54
Abdullah Tayyip Olçok. O karanlık gecenin en genç şehitlerinden biriydi Abdullah Tayyip. Reklamcı Erol Olçok'un biricik oğluydu. Babası ile birlikte hainlerin kurşunlarına hedef oldu. Tam da Mehmed Akif'in seslendiği gibi o "şehit oğlu şehit" mertebesinde şimdi.
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