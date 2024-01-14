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Şehit Müslüm Özdemir milletine siper oldu! Bir kahramanın hikayesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2024 10:11
Türk milleti şehitlerini dualarla son yolculuğuna uğurladı. 9 kahraman her birimizin yüreğine ateş oldu. İşte o kahramanlardan biri olan Müslüm Özdemir'in hikayesi...
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Bir kahramanın hikayesi
Bir kahramanın hikayesi
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