Şehit Müslüm Özdemir milletine siper oldu! Bir kahramanın hikayesi

Türk milleti şehitlerini dualarla son yolculuğuna uğurladı. 9 kahraman her birimizin yüreğine ateş oldu. İşte o kahramanlardan biri olan Müslüm Özdemir'in hikayesi...

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