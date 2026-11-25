İran, ABD ablukasını kırmaya mı hazırlanıyor? Tahran'dan yeni hamle

ABD'nin deniz ablukasına karşı İran cephesinde hareketlilik yaşanıyor. Tahran'ın ablukayı aşmak için hangi adımları atacağı merak edilirken askeri ve diplomatik alandaki hazırlıkları gündeme geldi. İran'ın mevcut seçenekler arasında nasıl bir tercih yapacağı ve nasıl bir yol izleyeceği ise yanıt bekleyen sorular arasında yer alıyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İran'daki son gelişmeleri başkent Tahran'dan canlı yayında aktardı.