Rusya uzaya nükleer silahlı uydu mu gönderecek? Alman basınından çarpıcı iddia

Alman basını, Rusya'nın yıl sonuna kadar nükleer silah taşıyan bir uyduyu yörüngeye gönderebileceği iddiasını gündeme taşıdı. Almanya ve NATO üyesi ülkelerin istihbarat servislerine dayandırılan haberde, uydunun fırlatılmaya hazır olabileceği öne sürüldü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise iddiaları yalanladı. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, konuya ilişkin son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.