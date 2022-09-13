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Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti

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Giriş: 13.09.2022 21:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün vefat ettiğini duyurdu. Safitürk'ün cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor. Asım Safitürk, birkaç yıl önce yaptığı açıklamada, oğlunun şehadetini anlatıp "Şehit yakınları hiç üzülmesinler, evlatlarımız hep cennettedir." açıklamasında bulunmuştu.
Asım Safitürk vefat etti
Asım Safitürk vefat etti
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