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Şehit ailelerinden HDPye bakanlık sözlerine sert tepki: Bu zihniyete yazıklar olsun!

A Haber
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Giriş: 18.05.2021 13:24
Son dakika haberi... CHP eski milletvekili Dursun Çiçek'in "HDP'ye bir-iki bakanlık verilebilir" sözlerine şehit ailerinden tepki geldi. 1998 yılında Hatay’da şehit düşen Halil Taşsöz’ün kardeşi Ahmet Taşsöz ve 2017 yılında Diyarbakır’da şehit olan Ahmet Alp Taşdemir’in babası İbrahim Taşdemir, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili sert tepki gösterdi. A Haber muhabirleri Sefer Ayçe İzmir'den, İbrahim Alayont Denizli'den aktardı.
Şehit ailelerinden sert tepki ŞEHİT AİLELERİNDEN SERT TEPKİ
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