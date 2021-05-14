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Şehidin kanı yerde kalmadı! Alçaklar öldürüldü

İHA
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Giriş: 14.05.2021 23:38
Güncelleme:14.05.2021 23:49
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın Kuzeyindeki Metina bölgesinde Uzman Onbaşı Yasin Özdamar’ı şehit eden 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Son dakika haberinin ayrıntıları haberimizde...

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina'da kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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